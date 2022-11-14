Правоохоронці заарештували ймовірного винуватця теракту у Стамбулі

Ймовірного винуватця теракту в центрі Стамбула 13 листопада затримали. У результаті вибуху 6 людей загинуло і 81 отримали поранення.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, передає Anadolu agency.

“Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією”, – йдеться в публікації.

Вибух стався близько 16:20 (о 15:20 за Києвом) 13 листопада на вулиці Таксім Істікляль у Стамбулі. Він прогримів приблизно за 400 м від російського генерального консульства, що розташоване на цій же вулиці. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вибух може бути терористичним актом. Станом на 20:00 13 листопада кількість постраждалих вже налічувала 81 людину, було шестеро загиблих.