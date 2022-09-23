Повітряні сили ЗСУ за добу знищили сім безпілотників

Повітряні сили Збройних сил України за добу знищили 7 повітряних цілей, авіація завдала до 10 групових авіаударів.

Про це повідомляє командування ПС ЗСУ.

За добу 22 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які загарбники маркують, як «Герань-2».

«Авіацією Повітряних сил здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків загарбників, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі», – ідеться в повідомленні.

Крім того, винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Уражено до 10-ти позицій ППО противника.