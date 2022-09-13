Кримінал

Повітряні сили “приземлили” два російські літаки

13 Вересня 2022 17:56
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Зенітники Повітряних сил збили 2 російські літаки в небі над Херсонщиною та Донеччиною.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

13 вересня  з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” знищили російський бомбардувальник Су-24.

А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” приземлили штурмовик Су-25 окупантів.


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