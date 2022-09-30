Кримінал

Поліція перевіряє чотири факти зґвалтувань військовими РФ на звільнених територіях Харківщини

30 Вересня 2022 16:33
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поліція, Деокупація

На деокупованих територіях Харківської області поліція зафіксувала 4 злочини армії РФ проти статевої свободи.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківщини.

Робочі групи, які фіксують злочини щодо статевої свободи, вчинені російськими військовими за час окупації, працювали у 25 населених пунктах Ізюмського та Куп’янського районів. Зафіксували 4 випадки вчинення статевих злочинів.

“Правоохоронці здійснюють фіксацію злочинів проти статевої свободи, надають юридичну та психологічну допомогу, проводять досудові розслідування”, — повідомили у поліції.


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