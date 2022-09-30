Поліція перевіряє чотири факти зґвалтувань військовими РФ на звільнених територіях Харківщини

На деокупованих територіях Харківської області поліція зафіксувала 4 злочини армії РФ проти статевої свободи.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківщини.

Робочі групи, які фіксують злочини щодо статевої свободи, вчинені російськими військовими за час окупації, працювали у 25 населених пунктах Ізюмського та Куп’янського районів. Зафіксували 4 випадки вчинення статевих злочинів.

“Правоохоронці здійснюють фіксацію злочинів проти статевої свободи, надають юридичну та психологічну допомогу, проводять досудові розслідування”, — повідомили у поліції.