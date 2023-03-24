Кримінал

Підозрюваного у держзраді екснардепа Кузьміна заочно арештували

24 Березня 2023 10:14
7
читать на русском →
прокуратура, дбр

В Україні заочно арештували колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна від забороненої політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомляє ДБР.

“За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави”, – йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

“З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер”, – додали в відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Березня 2023 09:09
29

Окупанти вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці
24 Березня 2023 10:00
18

Війська РФ керованими авіабомбами атакували Сумщину
24 Березня 2023 08:42
24

Сили оборони за добу знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА
24 Березня 2023 07:14
18

Сили оборони за добу відбили близько 80 ворожих атак, – Генштаб
24 Березня 2023 07:03
119

Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки