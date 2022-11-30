Парамедикиня заявила, що в Миколаєві п’яний майор протаранив її швидку. Поліція передасть справу до суду

Парамедикиня Анастасія Шевченко розповіла, що п’яний майор Військової служби правопорядку Збройних сил України знищив її швидку й тепер дівчині потрібні гроші на нову. Поліція відкрила справу.

Про це дівчина написала на сторінці у Facebook, а також пресслужба патрульної поліції Миколаєва повідомила у коментарі Hromadske.

За словами Анастасії, подія сталася в Миколаєві. Її водій стояв на узбіччі на «аварійці» та чекав, доки відчиняться автоматичні ворота.

«Майор ВСП Костенко Костянтин Геннадійович у стані алкогольного сп’яніння на великій швидкості влетів у «швидку» ззаду. Удар був такої сили, що «швидка» відлетіла вперед, розвернулася на 180 градусів і впала набік, а авто майора відлетіло ще метрів на 10», — зазначила вона.

Шевченко каже, що одразу ж приїхали колеги майора, які швидко зняли номери з машини та намагалися сховати їх та особисті речі водія. Поліції вони розповідали, що за кермом був не Костянтин, а його батько.

«Хто не знає, ВСП — це така собі «поліція для військовослужбовців». Саме вони розбираються, якщо військовий вчинив правопорушення, наприклад, п’яний протаранив машину швидкої», — додала парамедикиня.

У поліції розповіли, що був виклик патрульних на ДТП з автомобілем військової швидкої допомоги. Прибувши на місце, патрульні оформили ДТП, як того вимагає чинне законодавство.

Правоохоронці обстежили водія на стан алкогольного сп’яніння. Тест показав позитивний результат, відтак на водія склали адміністративні матеріали, які потім передадуть до суду.

Так, справу відкрили за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кримінального кодексу.

Анастасія Шевченко каже, що подаватиме до суду, і їй потрібна допомога. По-перше, просить допомогти фінансово, оскільки машини для вивозу поранених тепер немає, і медичне авто потрібне терміново.

«Я прошу вас допомогти мені зібрати гроші, а зі своєї сторони обіцяю, що всі кошти, які ми зможемо відсудити, а також те, що вдасться отримати з розборки знищеної машини, я передам волонтерам, які купують машини на ЗСУ», — наголосила вона.

Також просить допомогти з пошуком адвоката в Миколаєві, на якого можна оформити довіреність, і який візьме справу на себе.

«Хлопці вже переміщаються на інший напрямок, і ми маємо супроводжувати їх, а не сидіти тут і місяцями судитися», — пояснила парамедикиня.

Й окремо просить тих, хто знає, де можна придбати медичне авто, поділитися з нею. Параметри наступні: коробка автомат, повний привод, кермо ліворуч.