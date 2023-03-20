Кримінал

Ордер на арешт Путіна виданий довічно

20 Березня 2023 12:31
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гаага, путін, суд

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

Такі слова пролунали в ефірі ВВС Radio 4.

“Люди, де б вони не були, повинні розуміти, що є закон, і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності”, – сказав він.

Хан уточнив, що ордер на арешт може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.


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