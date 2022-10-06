Кримінал

Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова із дронів-камікадзе

6 Жовтня 2022 09:02
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війна

Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе.

Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.

“По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі”, – пише Синєгубов.

“Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. Віримо у наших захисників”, – резюмує він.


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