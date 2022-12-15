Кримінал

Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині за добу

15 Грудня 2022 08:24
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війна

2 людей загинули та ще 4 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 14 грудня.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень”, – повідомив Кириленко.

Станом на ранок 15 грудня на Донеччині від рук окупантів загинули щонайменше 1 257 мирних мешканців та дістали поранення щонайменше 2 742 мешканці.

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


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