Кримінал

Окупанти обстріляли село на Харківщині: двоє людей загинуло Війська росії обстріляли село Кучерівка, що у Куп’янському районі Харківської області. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його даними, росіяни влучили у будинок. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.



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