Окупанти обстріляли село на Харківщині: двоє людей загинуло

Війська росії обстріляли село Кучерівка, що у Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його даними, росіяни влучили у будинок. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.
Війська росії обстріляли село Кучерівка, що у Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його даними, росіяни влучили у будинок. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.
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