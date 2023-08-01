Обстріл лікарні у Херсоні: кількість поранених зросла

Внаслідок обстрілу російськими військами лікарні у Херсоні постраждали п’ятеро людей, один лікар – загинув.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні”, – написав Прокудін.
Як повідомляється, у постраждалих діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.
Загалом російський ракетний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро – поранені.