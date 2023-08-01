Кримінал

Обстріл лікарні у Херсоні: кількість поранених зросла

1 Серпня 2023 16:37
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обстріл

Внаслідок обстрілу російськими військами лікарні у Херсоні постраждали п’ятеро людей, один лікар – загинув.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні”, – написав Прокудін.

Як повідомляється, у постраждалих діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.

Загалом російський ракетний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро – поранені.


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