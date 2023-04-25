Обстріл аеродрому Канатове: Суд заарештував ексрозвідника Червінського

Суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Роману Червінському у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє “Суспільне“.

За інформацією видання, Червінського заарештують на два місяці без права на внесення застави.

Судове засідання відбувалося у закритому режимі. Захист колишнього командира вважає, що його затримали та заарештували незаконно. Адвокати хочуть подавати апеляцію.

21 квітня СБУ оголосила колишньому командиру Червінському про підозру, оскільки його самовільні дії виявилися невдалими і могли призвести до обстрілу українського аеродрому під Кропивницьким у 2022 році.