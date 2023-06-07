Не менше семи людей зникли безвісти у Новій Каховці

В окупованій Новій Каховці після прориву греблі ГЕС зниклими безвісти числяться як мінімум семеро людей, повідомив ТАСС призначений владою РФ “глава адміністрації міста” Володимир Леонтьєв. Він наголосив, що це дані лише про людей, про яких відомо точно.

Повністю пішов під воду населений пункт Корсунка на лівому березі Дніпра, а села Дніпряни, Кринки, Козачі Табори затоплені під дах, додав Леонтьєв. Загалом у зоні затоплення, пише ТАСС, опинилися 14 населених пунктів на території Херсонської області, яка тимчасово анексована Росією.