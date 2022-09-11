Кримінал

На Полтавщині збили ворожі ракети У Кременчуцькому районі Полтавщини сили Протиповітряної оборони збили російські ракети. Про це повидомів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. “Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети”, – повидомів Лунін. Поділитися:



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