На Полтавщині збили ворожі ракети

У Кременчуцькому районі Полтавщини сили Протиповітряної оборони збили російські ракети.
Про це повидомів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
“Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети”, – повидомів Лунін.
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У Кременчуцькому районі Полтавщини сили Протиповітряної оборони збили російські ракети.
Про це повидомів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
“Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети”, – повидомів Лунін.
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