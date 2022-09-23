Кримінал

На півдні ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту

23 Вересня 2022 07:41
87

ЗСУ зупинили спробу росіян з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Зазначається, що наші війська  зупинили ворога контрольним вогневим ураженням.

Втрати ворога:

  • 18 росіян;
  • 3 крупнокаліберні гаубиці “Мста-Б” та “Мста-С;
  • 2 танки;
  • 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.

Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Уразили   2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3  осередки сил та техніки в Херсонському й Каховському районах,  склад  з боєприпасами в Бериславському районі.

Наша авіація завдала 13 ударів по ворогу, силами ППО в Миколаївському та Баштанському районах збито 5  дронів-камікадзе.

Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, росіяни завдали 5 авіаційних і ракетний удар.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
23 Вересня 2022 07:19
108

Відбито атаки ворога в районі 8 населених пунктів. Біля Сватово поранили російського генерала, – Генштаб
23 Вересня 2022 09:28
59

Окупанти розпочали псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України
23 Вересня 2022 09:12
32

ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів
23 Вересня 2022 09:02
107

Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні
23 Вересня 2022 08:30
35

Повітряні сили ЗСУ за добу знищили сім безпілотників
Останні новини
усі новини