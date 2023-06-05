Кримінал

На Куп’янщині трактор підірвався на міні

5 Червня 2023 20:03
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міни

У Куп’янському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор 5 червня, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

“Це сталося на дорозі неподалік Потихонового Вільхуватської громади. 58-річний чоловік та 51-річна жінка зазнали поранень”, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, людей ушпиталили.

Рятувальники закликають повідомляти про виявлення підозрілого предмета у ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.


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