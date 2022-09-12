Кримінал

На Херсонщині окупанти викрадають людей та грабують оселі: речі вивозять та БТРах та КамАЗах

12 Вересня 2022 20:16
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Українців викрали у місті Нова Каховка та селищах Виноградове й Горностаївка.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“В смт Горностаївка російські військові викрали двох місцевих жителів віком 54 та 71 рік за їх проукраїнську позицію й волонтерську діяльність. Нині місцеперебування чоловіків невідоме. Також цивільних викрали у місті Нова Каховка та с. Виноградове”, – написав Янушевич.

Крім того, за даними Янушевича, у Херсоні окупанти захопили два готелі в центрі міста. За попередньою інформацією, новою “власницею” приміщень є жителька Чорнобаївки.

Також у Херсоні росіяни обікрали приватні будинки у провулку 1-й Парковий та квартири на проспекті Будівельників. Забрали побутову та комп’ютерну техніку, одяг та навіть килими. Речі вивозили та БТРах та КамАЗах.

Янушевич додав, що за минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.


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