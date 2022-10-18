На Харківщині знайшли 26 жертву розстрілу автоколони військовими РФ

У Харківській області правоохоронці виявили 26-ту жертву розстрілу російськими військовими автомобільної колони.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву розстрілу російськими військовими колони автівок – 19-річного юнака. Трагедія сталася 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району», – ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони поранений хлопець пройшов близько 1,5 км і помер у посадці. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи.

Також встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом дітям – однорічному хлопчику і п’ятирічній дівчинці.

«Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані рідним», – сказано в повідомленні.

Слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.