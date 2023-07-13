На Харківщині затримали ексчиновницю міськради Куп’янська

Правоохоронці підозрюють колишню посадовицю з Куп’янська у співпраці з росіянами під час окупації міста. В окупаційній адміністрації вона могла відповідати за фінанси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У період окупації колишня посадовиця міської ради Куп’янська очолила «управління фінансів адміністрації рф», кажуть спецслужбовці. Так, жінка запроваджувала «рубльову зону» в регіоні, а також організувала фінансування «видатків» на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська експосадовиця намагалася переховуватись, але її вдалося затримати, додають в СБУ.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 10 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна. Наразі підозрювану тримають під вартою.