На Харківщині затримали депутатку, яку окупаційна адміністрація поставила на чолі села

Депутатка селищної ради у Підвисокому Ізюмського району Харківській області перейшла на бік РФ та “очолила” село. Правоохоронці знайшли її та затримали.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району жінка добровільно погодилась працювати на ворога. Вона обійняла посаду так званого “помічника начальника Борівського ТУ ВЦА Ізюмського району Харківської області (с. Підвисоке)”, – йдеться у повідомленні.

Фактично жінка стала “старостою” села. Вона брала участь у нарадах “керівників відділів” окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які надалі передавала росіянам.

Депутатці Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання повідомили про підозру у колабораційній діяльності.