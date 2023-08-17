Кримінал

На Харківщині у ДТП загинули чоловік та 7-річний хлопчик

17 Серпня 2023 18:03
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дтп

17 серпня близько 12:30 у Чугуєві сталася аварія, внаслідок якої загинули 64-річний чоловік та його 7-річний онук.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

“41-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з мопедом Honda Dio. Водія мопеда відкинуло під автомобіль Volkswagen, який рухався позаду”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, 64-річний водій мопеда загинув на місці. Його 7-річного онука, який їхав на мопеді, ушпиталили з численними травмами, внаслідок яких він помер у реанімації.

Слідчі встановлюють обставини ДТП.


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