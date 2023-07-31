На Харківщині п’яний чоловік побив лікаря

Правоохоронці розслідують справу щодо побиття лікаря в Балаклії. Йому завдали легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

За даними Центру екстреної меддопомоги, 29 липня 2023 року нетверезий чоловік підійшов до лікаря та побив його.

“Сталося ця подія біля будинку, після обслуговування виклику. Бригада натиснула кнопку SOS, на місце події оперативно прибула поліція. Нападника затримали. На жаль, такі випадки стають частішими”, — сказано в повідомленні.

Нападником виявився 35-річний місцевий житель, він лаявся та опирався поліцейським. На чоловіка склали адмінпротокол, повідомили у поліції.

Максимальне покарання за побиття лікаря — до року виправних робіт.