На Харківщині очільниця громади складала для росіян список «вредителей»

Прокуратура передала до суду справу стосовно сільської голови однієї з неокупованих територіальних громад Красноградського району Харківської області, яка, ймовірно, передавала представникам рф розвідувальну інформацію.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 49-річну очільницю громади обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Їй може загрожувати 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Як зазначає прокуратура, жінка добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб і систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Її громада не була під окупацією й увесь період збройної агресії рф перебувала в глибокому тилу Сил оборони України.

Посадовиця склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини, що активно висловлюють проукраїнську позицію.

Також за завданням російських кураторів вона збирала та передавала інформацію щодо людей, які захищають Україну у складі ЗСУ, відомості про розташування укриттів, окремих військкоматів, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводять наради представники органів влади.

Очільницю громади затримали наприкінці січня цього року. Наразі обвинувачена перебуває під вартою і тимчасово відсторонена від посади. Її справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.