На Харківщині колишнього посадовця Куп’янської міськради підозрюють у колабораціонізмі

Колишньому спеціалісту Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За інформацією слідства, 66-річний чиновник співпрацював з окупантами з березня.

Про це 12 грудня повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.

“Чоловік займав псевдопосаду “головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології” так званої “військово-цивільної адміністрації Куп’янська”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний отримував за свою роботу від окупантів заробітну плату в російських рублях.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.