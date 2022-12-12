Кримінал

На Харківщині колишнього посадовця Куп’янської міськради підозрюють у колабораціонізмі

12 Грудня 2022 13:14
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прокуратура

Колишньому спеціалісту Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За інформацією слідства, 66-річний чиновник співпрацював з окупантами з березня.

Про це 12 грудня повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.

“Чоловік займав псевдопосаду “головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології” так званої “військово-цивільної адміністрації Куп’янська”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний отримував за свою роботу від окупантів заробітну плату в російських рублях.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.


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