Кримінал

На Харківщині депутатка передала 250 тонн насіння у Бєлгородську область — прокуратура

15 Березня 2023 16:54
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прокуратура

Судитимуть депутатку-власницю декількох сільгосппідприємств, яка працювала на окупантів та передала до Бєлгородської області 250 тонн насіння соняшника.

Такі дані під час слідства встановили правоохоронці, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Підозрювана — жителька Шевченкового. За даними прокуратури, жінка:

  • надала складські приміщення, які належить її фермерським господарствам, для розміщення там представників РФ;
  • перереєструвала сільгосппідприємства, аби сплачувати податки до російської казни;
  • надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ;
  • віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника врожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.

У прокуратурі також кажуть, що підозрювана обійняла посаду керівниці “союзу фермерів”. Нині фермерка-депутатка перебуває під вартою. Її підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві окупантам.


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