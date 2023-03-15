На Харківщині депутатка передала 250 тонн насіння у Бєлгородську область — прокуратура

Судитимуть депутатку-власницю декількох сільгосппідприємств, яка працювала на окупантів та передала до Бєлгородської області 250 тонн насіння соняшника.

Такі дані під час слідства встановили правоохоронці, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Підозрювана — жителька Шевченкового. За даними прокуратури, жінка:

надала складські приміщення, які належить її фермерським господарствам, для розміщення там представників РФ;

перереєструвала сільгосппідприємства, аби сплачувати податки до російської казни;

надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ;

віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника врожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.

У прокуратурі також кажуть, що підозрювана обійняла посаду керівниці “союзу фермерів”. Нині фермерка-депутатка перебуває під вартою. Її підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві окупантам.