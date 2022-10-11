Кримінал

На Харківщині арештували корпоративні права 19 громадян РФ

11 Жовтня 2022 14:37
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прокуратура

У Харківській області наклали арешт на корпоративні права громадян Росії на суму понад три мільйони гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“Компанії займаються різними видами діяльності: проведенням будівельних робіт, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо. Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності компаній та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні”, — йдеться у повідомленні.

За інформацєію прокуратури, засновники компанії проживають у Москві, Бєлгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах.

Відкрито кримінальне провадження за фактом планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни та за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Активи росіян передадуть в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.


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