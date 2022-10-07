Кримінал

На Донеччині виявили штаб загарбників із важливою документацією

7 Жовтня 2022 13:03
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дбр, Деокупація

У Яцківці під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів в одному з приватних будинків.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

“У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях”, – повідомили у ДБР.

За інформацією ДБР, виявлені докази ретельно вивчатимуться з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

У ДБР інформують, що стабілізаційні заходи в деокупованому Лимані тривають.

“Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень стосовно місцевих зрадників і колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України”, – зазначається в повідомленні.


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