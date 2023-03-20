Кримінал

На Чернігівщині у навчальному центрі загинули четверо військових

20 Березня 2023 07:39
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У 169-му навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині, внаслідок надзвичайної події загинули четверо військовослужбовців. Органи ДБР проводять службове розслідування.

Про це повідомили в навчальному центрі.

Там зазначили, що надзвичайна подія сталася в суботу, 18 березня. Більше деталей не розкрили, але водночас написали, що «причини та обставини з’ясовуються».

«Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким наших загиблих побратимів», — йдеться у повідомленні.

169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого — це військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Центр розташований у селищі Десна Чернігівської області.


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