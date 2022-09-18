Кримінал

Минулої доби знищено 5 ворожих безпілотників та вертоліт, – Повітряні сили

18 Вересня 2022 13:06
30

17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони рашистів”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
18 Вересня 2022 18:03
31

Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: двоє чоловіків загинули (фото)
18 Вересня 2022 18:40
2

У рф проводять заходи “внутрішньої самомобілізації” для відправки на війну, – Генштаб
18 Вересня 2022 17:40
93

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга у бік України, – Yle
18 Вересня 2022 17:00
98

Алла Пугачова: Прошу зарахувати мене до лав “іноагентів”
18 Вересня 2022 16:41
47

Жодних сенсів ні в переговорах, ні в зустрічі Зеленського з путіним абсолютно немає, – Подоляк
Останні новини
усі новини