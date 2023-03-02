Мера Полтави засудили засудили до 5 років в’язниці умовно

Меру Полтави Олександру Мамаю оголосили вирок у справі про працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок за місцем його проживання.

Про це повідомляє пресслужба Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою.

Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України”, – йдеться у повідомлені.

Встановлено, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації “Інститут розвитку міста”, влаштував на роботу 2 осіб, які не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство у помешканні мера та його близького оточення.

Щоб виплачувати їм зарплати, держслужбовці вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні дані. Це призвело до завдання збитків понад пів мільйона гривень збитків місцевому бюджету.

“Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік”, – додали у САП.

Мамай зобов’язався перерахувати у United 24 на “Армію дронів” 2 млн грн.

Двоє виконавців та двоє пособників також визнали свою провину. Їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати певні строком на 1 рік.