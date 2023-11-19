Контрактник з Хабаровська довго їхав на війну в Україну, але одразу потрапив у полон

Зранку піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону біля Бахмуту. Бійці напад відбили. Як повідомили в пресслужбі ДПСУ, далі, під час обстеження переднього краю оборони, прикордонники виявили та захопили військовослужбовця зс рф.

“Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який призвався на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Фактично, одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм, результат якого відомий”, – йдеться у повідомленні прикордонників.