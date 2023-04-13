Кримінал

Колишньому голові Балаклійського районного суду загрожує довічне ув’язнення за державну зраду

13 Квітня 2023 14:36
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прокуратура

Працівники ДБР закінчили спеціальне досудове розслідування щодо голови Балаклійського районного суду. За даними слідства, під час окупації частини Харківської області він допомагав окупантам.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Харківській обласній прокуратурі.

“За вказівкою загарбників, на початку квітня 2022 року суддя поїхав до Куп’янська, де очолив юридичний відділ окупаційної адміністрації. На новій посаді чоловік приймав місцевих мешканців та надавав консультації щодо особливостей законодавства загарбників. Після звільнення Куп’янська він встиг втекти до РФ”, — йдеться у повідомленні ДБР.

Колишнього керівника райсуду звинувачують у держзраді. Санкція статті передбачає довічний термін ув’язнення.

Нині суддю оголосили у розшук. Заочно обвинуваченого судитимуть у Ленінському районному суді Харкова.


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