Кількість жертв ворожої атаки на Київщині збільшилась до 8

Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

ДСНС повідомляє, що станом на 18:00 загинуло 8 осіб, постраждало 7 осіб та врятовано 1 особу.

Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.

На місці події залучено 116 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, з них – 6 одиниць техніки і 19 чоловік від МРЦ.

На місці події працює мобільно-оперативна група. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.