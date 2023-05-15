Кримінал

“Кажуть, Беню і мене хочуть чикнути”. СБУ опублікувала розмови Фірташа

15 Травня 2023 13:10
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Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови бізнесмена Дмитра Фірташа з керівником ТОВ “РГК” Олексієм Тютюнником, записані в рамках кримінального провадження про розкрадання газу.

Опубліковані телефонні розмови стосуються заміни керівництва на АТ “Криворіжгаз” та АТ “Харківміськгаз”, які в березні перейшли під контроль групи Нафтогаз Україна.

Регіональна газова компанія, під брендом якої раніше працювали міськгази, називала ці дії рейдерством.

“Вони там хочуть націоналізувати нас. Там не жарт зараз. […] У чому питання? Кажуть, що наче Беню [Ігоря Коломойського] і мене хочуть чикнути. Розумієш?” – сказав Фірташ в одній із розмов, коментуючи цю ситуацію.

Кримінальна справа проти бізнесмена стосується ймовірного завдання державі збитків на суму понад 18 млрд грн в період з 2016 до 2022 року.

“Фактично мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі”, – йдеться на сайті СБУ.

Схему, інкриміновану Фірташу, слідство описує на прикладі 2021 року.

Облгази, об’єднані під брендом РГК, перерахували понад 6,3 млрд грн передплати за газ на користь ТОВ “Йе енергія”, але в реальності отримали лише 30% проплаченого обсягу газу.

Нестачу покрили газом з газотранспортної системи на суму 5,5 млрд грн, рівень розрахунку з Оператором ГТС становив у середньому 30%. “Державі майже не платили, посилаючись на відсутність коштів”, – пояснила СБУ.

Після цього понад 4,2 млрд грн нібито вивели в тінь через мережу компаній, які слідство пов’язує з Фірташем.

На підставі зібраних доказів підозри отримали Дмитро Фірташ, двоє керівників ТОВ “РГК”, керівник ТОВ “Йе енергія” та п’ятеро керівників облгазів. Їм інкримінують ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу, тобто привласнення майна та відмивання грошей.

П’ятеро фігурантів, в тому числі Фірташ, отримали підозру заочно, бо вони знаходяться за кордоном.


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