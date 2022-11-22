Кримінал

Імітація здачі у полон та відкриття вогню: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових

22 Листопада 2022 17:34
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війна, прокуратура

Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як зазначається, розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

“За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом. Під час досудового розслідування будуть вжиті заходи для встановлення усіх обставин даної події, а також надана правова оцінка всім її учасникам”, – йдеться у повідомленні.


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