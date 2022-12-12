Херсонські партизани підірвали чергового колаборанта

У Херсонській області підірвали машину «заступника голови» призначеної РФ «адміністрації» регіону Віталія Булюка. «Чиновника» госпіталізовано.

«МОЗ» області стверджує, що автомобіль підірвала міна спрямованої дії. Водій машини загинув, Булюк перебуває у місцевій лікарні із пораненнями середньої тяжкості.

Міськрада Скадовська тим часом повідомляє, що вибух стався у Скадовську, а самого Булюка доправили до лікарні Сімферополя.

«Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової. Після події кілька кварталів навколо будинку та центру міста були оточені. Проводять обшуки та перевірки документів. Місто було закрито на в’їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі”, – йдеться у повідомленні.