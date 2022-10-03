Генштаб оновив дані про втрати рашистів в Україні

Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
- танків – 2380 (+3);
- бойових броньованих машин – 4991 (+16);
- артилерійських систем – 1405 (+0);
- РСЗВ – 338 (+1);
- кошти ППО – 176 (+0);
- літаків – 265 (+1);
- вертольотів – 228 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
- крилаті ракети – 246 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15);
- спеціальної техніки – 131 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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