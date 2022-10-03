Кримінал

Генштаб оновив дані про втрати рашистів в Україні

3 Жовтня 2022 09:35
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війна

Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків – 2380 (+3);
  • бойових броньованих машин – 4991 (+16);
  • артилерійських систем – 1405 (+0);
  • РСЗВ – 338 (+1);
  • кошти ППО – 176 (+0);
  • літаків – 265 (+1);
  • вертольотів – 228 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15);
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.


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