Кримінал

Генштаб оновив дані про втрати рашистів в Україні Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали: особового складу – близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;

танків – 2380 (+3);

бойових броньованих машин – 4991 (+16);

артилерійських систем – 1405 (+0);

РСЗВ – 338 (+1);

кошти ППО – 176 (+0);

літаків – 265 (+1);

вертольотів – 228 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15);

спеціальної техніки – 131 (+0). Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках. Поділитися:



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