Харківський суд виніс вирок чоловіку, який під час окупації керував комунальним підприємством Куп’янська

58-річного чоловіка, якого обвинувачували у колабораційній діяльності під час окупації Куп’янська, засудили до п’яти років колонії.

Обвинувачений під російським керівництвом очолював комунальне підприємство “Благоустрій міста”, повідомили у прокуратурі Харківщини 5 грудня.

“Колаборант брав безпосередню участь у “нарадах” окупаційної адміністрації та погоджував з ними свої рішення. Крім того, “головний комунальник” підписував повідомлення мешканцям окупованого Куп’янська з вимогами оплати комунальних послуг на користь російської влади”, — йдеться у повідомленні.

30 листопада чоловіка визнали винним та засудили до п’яти років ув’язнення. Обвинувачений ще має час подати апеляцію.