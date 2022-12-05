Кримінал

Харківський суд виніс вирок чоловіку, який під час окупації керував комунальним підприємством Куп’янська

5 Грудня 2022 18:14
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прокуратура

58-річного чоловіка, якого обвинувачували у колабораційній діяльності під час окупації Куп’янська, засудили до п’яти років колонії.

Обвинувачений під російським керівництвом очолював комунальне підприємство “Благоустрій міста”, повідомили у прокуратурі Харківщини 5 грудня.

“Колаборант брав безпосередню участь у “нарадах” окупаційної адміністрації та погоджував з ними свої рішення. Крім того, “головний комунальник” підписував повідомлення мешканцям окупованого Куп’янська з вимогами оплати комунальних послуг на користь російської влади”, — йдеться у повідомленні.

30 листопада чоловіка визнали винним та засудили до п’яти років ув’язнення. Обвинувачений ще має час подати апеляцію.


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