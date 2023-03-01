Кримінал

Ексочільника аеропорту “Бориспіль” та “МАУ” засудили до п’яти років позбавлення волі

1 Березня 2023 14:52
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прокуратура

Колишнього керівника “Міжнародного аеропорту “Бориспіль” та авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Колишньому керівнику ДП “МА “Бориспіль” суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн”, – йдеться у повідомлені.

1 березня колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнала винним Дихне та начальника служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків, тобто у вчиненні злочину за ч.2 ст.364 ККУ.

Начальника служби орендних відносин засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

Апеляцію на рішення суду можна подати протягом 30 днів до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.


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