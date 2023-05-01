Екснардепу від забороненої ОПЗЖ Волошину загрожує до 15 років тюрми

Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину, який втік з України перед початком повномасштабної війни, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як стверджує слідство, екснардеп вів прокремлівську діяльність та поширював пропагандистські наративи.

Служба пише, що він також намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені під час виступів у телеефірах та в соціальних мережах, та виправдовував створення та діяльність терористичних організацій ЛНР/ДНР.

Крім того, СБУ повідомляє, що Волошин нібито завдав умисних тілесних ушкоджень іншій людині.

Оскільки екснардеп втік до країни-агресорки до початку великої війни, прокурори домагатимуться спеціального судового розгляду для притягнення його до відповідальності.

Волошину загрожує до 15 років позбавлення волі, пишуть у СБУ.