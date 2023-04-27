Ексміністр часів Януковича Табачник зараз “радник” запорізького гауляйтера Балицького

Підозрюваний у держзраді ексрегіонал Дмитро Табачник, який за експрезидента-втікача Віктора Януковича займав посаду міністра освіти, тепер став “радником” гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Інформація про це розміщена на сайті партії країни-агресора Єдина Росія.

На сайті Єдиної Росії Табачник зазначений як “кандидат” у “депутати” на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Там вказано, що він безпартійний і займає “посаду” так званого радника “глави ВДА Запорізької області” – так окупанти називають гауляйтера Балицького, який в Україні є підозрюваним у держзраді.