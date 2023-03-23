Кримінал

Ексдепутата “Партії регіонів” підозрюють у колабораціонізмі на Харківщині

23 Березня 2023 14:26
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За версією слідства, 57-річний харків’янин під час окупації Козачої Лопані добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Чоловік вів бізнес на території РФ, а також знімався у телесюжетах пропагандистів.

Підозрюваний — харків’янин, раніше був депутатом “Партії регіонів”, повідомив речник управління Служби безпеки України Владислав Абдула.

“Уже після початку російської агресії проти України, він заснував бізнес на території держави-агресора у російському Бєлгороді, займаючись там виробничою діяльністю та сплачуючи податки до бюджету рф”, — написав Абдула.

Окупанти призначили підозрюваного керівником так званої цивільної адміністрації Харківського району. “Гауляйтер виступав перед камерами російських пропагандистів, розповсюджуючи кремлівські наративи, спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України”, — повідомив Абдула.

Чоловік з Козачої Лопані втік, йому заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності.


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