Диверсію на дні Балтики могли провести підводники або дрони, – Bild

На думку експертів, підірвати газопроводи на дні Балтійського моря могли диверсанти російського ГРУ або підводні дрони, пише Bild.

За однією з версій, вибухівку на газові комунікації у Балтійському морі закласти водолази-диверсанти. Таке припущення висловив дослідник із Королівського коледжу оборони Данії Андерс Пак Нільсен, який вважає, що “для цього потрібно лише судно та кілька водолазів, навчених глибинному мінуванню”.

За другою версією, вибухові пристрої могли встановити підводні дрони. Кеннет Оленшлегер Буль із відділення стратегії та військових наук Норвезької академії оборони стверджує, що такі апарати після попередньої розвідки можуть замінувати комунікації та відійти, практично не залишивши слідів.

“Міжнародне співтовариство підозрює, що за диверсією стоїть Росія, але це не доведено”, – пише видання.