Кримінал

Двоє людей отримали опіки внаслідок пожежі у Харкові 19 вересня

20 Вересня 2022 08:53
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Пожежа у приватному двоповерховому будинку у Харкові сталася ввечері 19 вересня. Опіки отримали чоловік та жінка.

Займання сталося на вулиці Скурідіна Дача, зранку 20 вересня повідомили в облуправлінні ДСНС. Горів дах, другий поверх будинку та прибудова на 250 кв.м.

“Чоловік, 1964 року народження, отримав опіки верхніх кінцівок і був госпіталізований до опікового центру. Жінка, 1959 року народження, отримала дещо легші опіки кінцівок і від госпіталізації відмовилась”, — повідомили рятувальники.


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