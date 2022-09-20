Двоє людей отримали опіки внаслідок пожежі у Харкові 19 вересня

Пожежа у приватному двоповерховому будинку у Харкові сталася ввечері 19 вересня. Опіки отримали чоловік та жінка.

Займання сталося на вулиці Скурідіна Дача, зранку 20 вересня повідомили в облуправлінні ДСНС. Горів дах, другий поверх будинку та прибудова на 250 кв.м.

“Чоловік, 1964 року народження, отримав опіки верхніх кінцівок і був госпіталізований до опікового центру. Жінка, 1959 року народження, отримала дещо легші опіки кінцівок і від госпіталізації відмовилась”, — повідомили рятувальники.