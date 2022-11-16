Кримінал

В ДСНС розповіли подробиці обстрілу Харківщини 15 листопада

16 Листопада 2022 09:15
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війна, дснс

Внаслідок російського обстрілу 15 листопада сталося дві пожежі — на приватному подвір’ї у Вовчанській громаді та на об’єкті критичної інфраструктури у Зміївській.

Вогонь у Вовчанській громаді загасили за дві години, зранку 16 листопада повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“На приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м”, — повідомили рятувальники.

“В іншому випадку зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, — йдеться у повідомленні.

Також внаслідок пожеж, які трапилися не через обстріли, а з побутових причин, протягом доби загинули 83-річна жінка у Бабаях та 60-річний чоловік у Високому, повідомили ДСНС.


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