Кримінал

Допоміг перекинути у Крим ворожу техніку: СБУ оголосила підозру міністру транспорту РФ

25 Жовтня 2022 14:49
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прокуратура, сбу

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савельєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний сприяв Міноборони РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали в тому числі залізничним транспортом через територію окупованого Криму.

“В рамках провадження задокументовано перекидання російських танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти і автоцистерн із сотнями тон пально-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, у пресцентрі СБУ зазначили, що співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савельєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії “российские железные дороги” і так званого “федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым “Крымская железная дорога”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.


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