Кримінал

До Мукачівської єпархії УПЦ МП завітала СБУ

30 Листопада 2022 09:42
26
сбу

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

  • проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку “русского мира”;
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – додають у СБУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Листопада 2022 10:42
24

ЄС розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України
30 Листопада 2022 11:33
9

Дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, – “Укренерго”
30 Листопада 2022 09:42
26

До Мукачівської єпархії УПЦ МП завітала СБУ
30 Листопада 2022 09:20
42

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів
30 Листопада 2022 07:18
67

Після відмови від концепції БТГ, росіяни змушені покладатися на погано організовані формування, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
усі думки