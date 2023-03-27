Кримінал

До 15 років ув’язнення засудили агента ФСБ, який коригував удари РФ по Дніпропетровщині

27 Березня 2023 17:41
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прокуратура, сбу

Агента ФСБ, який коригував удари РФ по аеропорту Кривого Рогу та соціальній інфраструктурі Дніпропетровщини засудили до 15 років ув’язнення.

Про це пише СБУ та Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ним виявився місцевий мешканець, який з травня по липень 2022 року передавав через телеграм скріншоти Google-мапи. На них були мітки щодо локацій військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста. Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури.

Орім того, він надавав ворогу дані про вже здійснені обстріли критичної інфраструктури, зокрема про аеропорт Кривого Рогу та мости області. Отримані дані окупанти використовували для наведення та корегування повторних ударів по місту.

Зазначається, що злочинцем виявився колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону, якого у травні 2022 році до співпраці залучив кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ. Знайшли місцевого в одному з прокремлівських телеграм-каналів, де він підтримував війну.

Затримали колаборанта у липні 2022 року. Суд визнав його винним у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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