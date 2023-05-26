Кримінал

Декілька десятків російських військових втекли з “ЛНР” до Росії

26 Травня 2023 14:06
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мобілізація, лнр

Поліцейські Ростовської області РФ отримали орієнтування на бійців, які втекли з Лисичанська (“ЛНР”). Як зазначено в орієнтуванні, під час їхньої втечі загинув військовослужбовець Міноборони. Офіційно підтвердити цю інформацію наразі не вдалося, пише “База”.

Згідно з інформацією, доведеною до поліцейських Ростовської області, втеча сталася 24 травня. Усього розшукуються кілька десятків бійців.

Ймовірно, вони озброєні та переховиваються на автомобілях. Місцезнаходження втікачів, а також їх прикмети поки невідомі. Ймовірно, втікачі можуть прямувати до Ростовської області.


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