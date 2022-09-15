Через значні втрати окупанти розформовують два полки 2 армійського корпусу, – Генштаб

На Слобожанському напрямку окупаційні війська зазнали значних втрат. 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню.

Про це йдеться у зведені Генштабу ЗСУ.

“Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню”, – йдеться у повідомлені.

Загалом противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне.

За поточну добу ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

– Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському напрямку – Куп’янськ;

– Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

– Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

– Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 48 вильотів.

Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

“Військово-політичне керівництво російської федерації прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою”, – додали в Генштабі.